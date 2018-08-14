روسيا… التخطيط لإطلاق ثلاثة صواريخ "بروتون" في أوائل 2019

أفاد مصدر في مجال صناعة الصواريخ والفضاء، بأن عملية إطلاق ثلاثة صواريخ حاملة "بروتون – إم"، مقررة خلال الربع الأول من 201، بعد أن خفضت كثافة الطيران بشكل كبير عقب سلسلة من الحوادث، وصيانة المحركات.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر في الربع الأول من 2019، إطلاق ثلاثة صواريخ- إطلاق تجاري لقمرين اصطناعيين "يوتلسات 5 ويست بي" و" إم إي في-1"، وإطلاق تجاري للجهاز الروسي للاتصالات " يامال-601 "، وإطلاق قمر اصطناعي عسكري للاتصالات " بلاغوفيست" رقم 4".



© Sputnik . Oleg Urusov إيقاف إنتاج محركات صواريخ بروتون حتى نهاية العام

هذا وكان قد أطلق " بروتون " مرة واحدة فقط في عام 2018، في نيسان/أبريل، مع القمر العسكري الإصطناعي " بلاغوفيست" رقم 2. وحتى نهاية العام، يخطط لإطلاق آخر مع القمر الإصطناعي "بلاغوفيست" رقم 3.

وفي عام 2017 ، أطلق "بروتون" أربع مرات. في عام 2016، كان هناك ثلاثة إطلاقات، وفي عامي 2015 و2014، ثماني إطلاقات للصواريخ لكل عام. وفي عامي 2013 و2012، تم إطلاق الصاروخ 10 مرات لكل سنة.

وبعد واحدة من عمليات الإطلاق في عام 2016، والتي تم فيها الكشف عن أعطال، ومع أن عملية الإطلاق كانت ناجحة عموما، قررت روسكوسموس سحب مجموعة محركات الصواريخ من أجل الصيانة. و نتيجة لذلك، تم إيقاف إطلاق "البروتونات" لمدة سنة واحدة بالضبط.