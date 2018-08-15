نذير شؤم على المجموعات المسلحة في سوريا

يعيد الجيش السوري انتشار قواته استعدادا لعمليات عسكرية جديدة تهدف إلى طرد فلول الإرهاب من مناطق سوريا.

ويعتبر ظهور الدبابات ومركبات المشاة المدرعة وأنظمة الصواريخ والمدفعية ضمن أرتال عسكرية هائلة دليلا على إعادة انتشار قوات الجيش العربي السوري.

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وتم رصد آليات "أو إر-77 ميتيوريت (النيزك) ضمن أرتال آليات الجيش السوري.

وصممت آلية "ميتيوريت" وهي من صنع روسي ولها اسم آخر هو التنين، لتطهير الأرض من الألغام ولكنها تستخدم في سوريا في أحيان كثيرة لتدمير المنشآت العسكرية للإرهابيين.

وتدمر آلية "ميتيوريت" الأهداف المطلوب تدميرها بواسطة العبوة الناسفة التي تزن 700 كيلوغرام ويحملها الصاروخ.

وشوهدت آليات "التنين" في سوريا للمرة الأولى في عام 2014.

وكان ظهورها نذير شؤم على الإرهابيين دائما ينذر بهدم وسحق دفاعاتهم.

ويرى خبراء عسكريون أن وضعاً مماثلاً ينشأ في الوقت الراهن أيضا، معتبرين أنه كان حريا بالمدافعين أن يلقوا أسلحتهم قبل أن يباشر "التنين" العمل.