مقاتلة ميراج تعجز عن اللحاق بـ"ميغ-27"

وتظل طائرات روسية الصنع من طراز "ميغ-27" في الخدمة في القوات الجوية الهندية.

© RIA Novosti . Skrinnikov بالصور... "ميغ-25" الهجومية في ليبيا

ووصف الطيار أنشومان ماينكار الذي طار على طائرة "ميغ-27" هذه المقاتلة القاذفة بالقول: "إنها سريعة جدا ورائعة".

وذكر ماينكار في معرض حديثه لصحيفة هندية أن مقاتلات "ميراج" الفرنسية لم تتمكن من اللحاق بطائرته

"ميغ-27" خلال أحد التدريبات القتالية الأمر الذي يؤكد كون "ميغ-27" طائرة سريعة جدا.

وتستطيع طائرة "ميغ-27" استخدام السرعة العالية على ارتفاع منخفض أيضا.

وتجاوزت سرعة طائرة ماينكار أثناء الطلعات الجوية 1100 كيلومتر في الساعة، وبلغت 1188 كيلومترا في الساعة على ارتفاع 10 كيلومترات.

ويمكن لطائرة "ميغ-27" أن تتجنب الصدام مع المقاتلة الأمريكية "إف-16" من خلال النزول إلى ارتفاع منخفض.

وأشاد الطيار الهندي بالقدرة الحركية لطائرة "ميغ-27" مؤكدا "أن الروس صنعوا الطائرات الجيدة".