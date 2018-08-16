تزويد دبابات "تي-90" العراقية بكاميرات الرؤية الخلفية (صور)

تعتبر دبابات الجيش العراقي "تي-90إس" حاليا من أكثر الدبابات، التي أرسلت إلى الخارج تقدما.

وتم تجهيز الدبابات بجميع أنواع المعدات التي تسهل على الطاقم العمل والاستخدام القتالي لها.

فعلى سبيل المثال، أعجبت الجيش العراقي كاميرات الرؤية الخلفية التي تم تركيبها في مؤخرة العربات المدرعة. وتلتقط الكاميرات الفيديو وينتقل إلى الشاشات الخاصة للسائقين في قسم التحكم.

وهذه الكاميرات حسنت حركة الدبابات إلى الخلف وهذا مهم جدا في العمليات القتالية في شوارع المدينة، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

Rear view camera of the of the tank T90 s Iraqi pic.twitter.com/cnclarWOct — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) August 15, 2018

وكذلك ستعجب هذه الكاميرات وحدات المشاة الذين يقاتلون بالتعاون مع العربات المدرعة.

كما تحتوي دبابات "تي-90" العراقية على مكيفات هواء وهذا مهم جدا في الظروف الحارة في هذه المنطقة. وكذلك زودت الدبابات بإمدادات طاقة إضافية تعمل بالديزل. التي تسمح بعدم تشغيل المحرك الرئيسي عند وقوف الدبابة في العمليات القتالية. وبالتالي يقل استهلاك الوقود.

في الوقت الحاضر، وفقا للبيانات العراقية، يوجد لدى فرقة الدبابات 35 من الفرقة المدرعة التاسعة 73 دبابة من طراز"تي-90إس/إس كي"، والتي حلت محل M1A1M الأمريكية.