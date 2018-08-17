الولايات المتحدة تقلد "كينجال" الروسي

ذكر موقع "ديفينس نيوز" أن شركة الصناعة العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن" تلقت طلبا من القوات الجوية الأمريكية لتطوير نموذج مشابه لأحدث صاروخ بالستي يفوق سرعة الصوت تحت اسم "ARRW"، ويمكن إطلاقه من الجو مثل "كينجال" الروسي.

وتقدر تكلفة النموذج بـ480 مليون دولار، ولا تزال الشروط النهائية للاتفاقية قيد المناقشة. ومن المقرر الانتهاء من إنتاج الصاروخ الجديد بحلول عام 2021. وسيتم استخدام أحدث التقنيات التجريبية في صنع الصاروخ الجديد "ARRW".

© Sputnik . Evgeny Biyatov اختبار صواريخ "كينجال" على قاذفة بعيدة المدى

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد عرص منظومة الصواريخ " كينجال "، التي ليس لها نظير في العالم في مارس/ آذار من العام الجاري. وتصل سرعة الصاروخ إلى 10 ماخ، كما أنه قادر على تجاوز منظومات الدفاع الجوي ويحمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.

كما تعمل على تطوير الصواريخ البالستية الجوية، إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة، كل من إسرائيل والصين.