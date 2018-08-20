الولايات المتحدة تحاول تطوير نظيرة "كراسوخا" الروسية

أشار الخبراء في الولايات المتحدة إلى أن المنظومة الأمريكية ما زالت أقل شأنا من نظيرتها الروسية المختبرة في سوريا.

وستدخل خدمة القوات المسلحة الأمريكية عدة منظومات الحرب الإلكترونية EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle) في وقت قريب.

والمنظومة عبارة عن المركبة المدرعة International MaxxPro ونظام الحرب الإلكترونية Crew Duke المثبت عليها. وستصبح هذه المنظومة نظيرة المنظومة الروسية "كراسوخا"، وفقا لموقع Breaking Defense.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الحرب الإلكترونية تستطيع العثور على شبكة اتصال قوات العدة والتشويش عليه بإرسالها إشارة راديوية.

ومع ذلك، فإن المنظومة الأمريكية أقل شأنا من نظيرتها الروسية من حيث خصائصها، فهي تتأهب للقتال في غضون 15 دقيقة وقد اختبرت بنجاح في سوريا.

وأشار الموقع إلى أن المنظومة الروسية متفوقة على الأمريكية في الوقت الحالي، إلا أن المتخصصين يسيرون في الاتجاه الصحيح.