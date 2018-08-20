شويغو: مناورات "الشرق-2018" حدث غير مسبوق حجما

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مناورات "الشرق-2018" ستكون حدثا غير مسبوق من حيث النطاق، إضافة إلى مشاركة الجيشين الصيني والمنغولي فيها.

ووفقا لخطة التدريب في أيلول/سبتمبر من العام الجاري يتم تنظيم مناورات "الشرق-2018"، بحسب تصريحات شويغو.

© REUTERS / China Stringer Network الصين تشارك في مناورات "الشرق-2018" الاستراتيجية في روسيا

وأكد شويغو أن هذه المناورات هي الأكبر منذ مناورات "الغرب-81" لتدريب القوات المسلحة، التي أصبحت مناورات دولية. وأشار إلى أنها تملك نطاقا غير مسبوق من حيث المساحة والإدارات العسكرية المشاركة فيها.

وقال شويغو: "ستشارك المنطقتان العسكريتان الشرقية والمركزية والأسطول الشمالي وقوات الإنزال الجوية والطائرات بعيدة المدى وطائرات النقل العسكري في تلك المناورات. كما ستشارك وحدات القيادة والتحكم في جيش التحرير الشعبي الصيني والقوات المسلحة المنغولية".