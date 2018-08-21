روسيا تخطط لتحديث أسطول مركبات "بي ام بي-1" القتالية المدرعة

تخطط شركة "أورال فاغون زافود" الروسية، بدء تحديث أسطول مركبات المشاة القتالية "بي إم بي-1" في هذا العام.

كوبينكا — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الشركة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "تم اتخاذ قرار حول تحديث أسطول [مركبات المشاة القتالية] "بي إم بي-1" الروسي. ونخطط لبدء أعمال إطالة عمر هذه المركبات وتحسين القدرة القتالية في هذا العام".

© Sputnik . Vitaliy Belousov روسيا تعرض أحدث مدرعة في "آرميا-2018"

وأضاف أنه "بفضل حجرة القتال الموحدة الجديدة، حصلت "بي إم بي-1" على إمكانية المواجهة بفعالية، مركبات مدرعة خفيفة في نطاقات تصل إلى كيلومترين، وأيضا تدمير المروحيات المحلقة على ارتفاع منخفض".

وقد تم عرض أول مركبة "بي إم بي-1" المطورة خلال منتدى "آرميا-2018" الذي افتتح اليوم الثلاثاء.

والجدير بالذكر أن "بي إم بي-1" هي مركبة قتالية مدرعة من الجيل الأول، صممت ما بين 1961 و1965 ودخلت الخدمة في الجيش السوفياتي سنة 1966، عدت تصميما ثوريا لجمعها بين خصائص وميزات دبابات القتال الخفيفة وبين ناقلات الجند المدرعة، وقد بلغ مجموع ما أنتج من مركبات القتال المدرعة بي إم بي-1 ما يزيد عن 20.000 مدرعة في الاتحاد السوفيتي.