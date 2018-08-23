السوريون يمضون في تجهيز أقوى راجمة صواريخ للقتال

وتعتبر الآلية التي أطلق عليها "جولان 1000" أقوى راجمة مجنزرة للقذائف الصاروخية في العالم.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy سوريا تمتلك أقوى راجمة صواريخ في العالم

وعرضتها القوات المسلحة السورية قبل أشهر، ولكنها لم تشارك في أي عملية عسكرية للجيش السوري حتى الآن وفق إفادة موقع "فيستنيك".

ولعل السبب في ذلك هو عدم إتمام تجهيزها للقتال. وتمكن السوريون من صنعها بسهولة في وقت سريع، ولكنهم واجهوا صعوبات في إنتاج القذائف الصاروخية لها في نظر خبراء. ورغم أن السوريين يملكون تجارب كبيرة في إنتاج القذائف الصاروخية للراجمات الأخرى مثل "غراد" إلا أنه من المستحيل صنع قذيفة عيار 500 ملم التي يبلغ وزنها نصف الطن، من الصفر خلال بضعة أشهر، فعملية تصنيع مثل هذه الذخيرة تتطلب أحياناً سنوات.

ومن المتوقع، مع ذلك، أن يتم تجهيز آلية "جولان 1000" للعمل علما بأن القوات السورية ثابرت على تحقيق المهمة المسندة لها.