الكشف عن خصائص الصاروخ الجديد لـ"إس-400" و"إس-500" (صور)

تم الكشف عن خصائص الصاروخ البعيد المدى الجديد لأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" و"إس-500".

وعرض الصاروخ الموجه المضاد للطائرات "40إن6ي" في المنتدى العسكري التقني "أرميا-2018". وهو مصمم من أجل تدمير الطائرات الحديثة وطائرات بدون طيار العدو. وكذلك هو قادر على إصابة الصواريخ الباليستية التكتيكية والتي تطير بسرعة تصل إلى 4800 متر في الثانية والصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت.

والصاروخ قادر على ضرب أهداف يصل ارتفاعها إلى 30 كيلومتر وأقل ارتفاع 10 متر. والسرعة البدائية للصاروخ 1190 متر في الثانية ومداه الأدنى 5 كيلومتر.

ولا يزيد وقت إعداد الصاروخ للإطلاق عن 15 ثانية.

وبحسب bmpd إن الصورة المعروضة هي في الغالب لصاروخ "46إني3".

يذكر أنه تم الانتهاء من اختبارات صواريخ "40إن6ي" في يوليو تموز هذا العام. ومن المرجح أن يصبح صاروخ "40إن6ي" المطور السلاح الرئيسي في منظومة الدفاع الجوي "إس-500" التي يتم العمل عليها بنشاط.