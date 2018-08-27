"ناسا" تدعو لإنشاء قوات فضائية أمريكية

تحدث رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، جيم بردنشتاين، عن أهمية إنشاء قوات فضائية أمريكية ودورها بحماية مصالح أمريكا في الفضاء من أي خطر، وما يتعلق بعمل الأقمار الصناعية.

تحدث بردنشتاين في مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، عن أهمية إنشاء قوات فضائية أمريكية، مبرزا في الوقت ذاته دور هذه القوات في حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ونظام ملاحتها GPS، بالإضافة لحماية أقمارها الصناعية من أية هجمات أو تهديد حقيقي لها.

© Sputnik . Sergey Mamontov مدير "ناسا" يؤكد استعداده للاجتماع مع روغوزين في المستقبل القريب

وأكد بردنشتاين على أن وجود مثل هذه القوات في الوقت الحالي أمر ضروري وملح، داعما اقتراحه بعدد من الأمثلة، منها على الصعيد المصرفي، فقال "بالنسبة لكل معاملة مصرفية هناك حاجة ملحة لبرنامج تحديد المواقع، وبعبارة أخرى إن لم يوجد برنامج تحديد المواقع فلن يكون هناك أية معاملة مصرفية في الولايات المتحدة وكل شيء سيتوقف عن العمل، والأمر ذاته بالنسبة لإمدادات وتوفير الطاقة.

فبالاعتماد على برامج الأقمار الصناعية يتم تتحديد وتقديم العديد من المعلومات في عدد من المجالات كالطاقة والملاحة والأمن والدفاع".

وأضاف بردنشتاين قائلا "بأن معارضي سياسة الولايات المتحدة لايرغبون بوصولنا إلى الفضاء، وإذا استطاعوا فإننا سنركع على ركبنا لهم".

يذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد وافق على مشروع يتم فيه تشكيل قوات فضائية أمريكية تكون لها مهام خاصة بها.