تسليم "إس-400" لوزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد

أعلنت شركة "ألماز أنتي" الروسية، اليوم الاثنين، عن تسليم فوج جديد من منظومة الدفاع الجوي "إس-400" (تريومف)، لوزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد.

© Photo / وزارة الدفاع الروسية الكشف عن خصائص الصاروخ الجديد لـ"إس-400" و"إس-500" (صور)

وجاء في بيان الشركة: "سلمت شركة "ألماز أنتي" فوجا جديدا من منظومة الدفاع الجوي "إس-400" تريومف، لوزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد. وقد جرت مراسم التسليم في ميدان الرمي "كابوستين يار" في إقليم آستراخان".

وأضافت الشركة أنها قامت باختبار منظومة الدفاع الجوي بنجاح قبل تسليمها.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة "إس-400" تريومف، عبارة عن نظام صاروخي بعيد المدى. وقد صممت لتدمير الطائرات والصواريخ المجنحة والبالستية، بما في ذلك متوسطة المدى.

ويبلغ مدى المنظومة 400 كم. وتتمكن من تدمير الأهداف على ارتفاع 30 كم. وقد اعتمدت للخدمة في الجيش الروسي منذ عام 2007.