بالفيديو...أرتال المدرعات السورية تواصل تدفقها إلى جبهة إدلب

يستمر الجيش السوري بإرسال التعزيزات العسكرية إلى جبهات إدلب المختلفة، تحضيرا للعملية العسكرية المرتقبة والهادفة لتحرير المحافظة من سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة.

كاميرا سبوتنيك تابعت رتلا عسكريا يتضمن عشرات المدرعات والدبابات والمدافع الذاتية الحركة، إضافة إلى طواقم هذه الأسلحة، متوجها نحو جبهة ريف إدلب الجنوبي.