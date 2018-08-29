مدرعة روسية "رهيبة" تصل إلى العراق (صور)

وصلت الشحنة الأولى من "بي أم بي-3" الروسية إلى العراق. وظهرت صور العربات المدرعة في خلية الخبراء التكتيكية الشهيرة Tactical Cell. ويتم نقل التقنيات على الشاحنات إلى أماكن النشر الدائم.

وكان قد ذكر في وقت سابق أن الجيش العراقي قد تدرب على استخدام "بي أم بي" في كورغان، ونشر في شهر يوليو/ تموز على الإنترنت صورًا لمركبات مدرعة في المصنع.

وحصل العراق على أحدث الإصدارات. وهي مجهزة بحماية إضافية للهيكل والبرج. وفيها نظام التحكم بإطلاق النار مطور أيضا — فظهر فيه جهاز تحديد الهدف مع قناة تصوير حراري.

ولم تتغير الأسلحة التي فيها وهي مدفع 100 ملم ومدفعية 30 ملم ومدفع رشاش 7.62 ملم. وفقا لبعض التقارير، تم تثبيت مكييف الهواء من أجل القتال بفعالية في الظروف المناخية الحارة.

ومن المتوقع أن "بي أم بي-3" سوف تعمل جنبا إلى جنب مع دبابات "تي-90إس"، التي دخلت خدمة القوات المسلحة لهذا البلد.

وكتبت صفحة الدفاع والتسليح العراقي على صفحتها على التويتر: " المدرعة الروسية الرهيبة bmp-3 تتوشح براية الله أكبر".

"صور للمدرعات تنقل على شاحنات في أحد شوارع العراق إلى مقرات الجيش العراقي الباسل مع معدات كثيرة قادمة من روسيا…".

وأرفقت التغريدة بصور المدرعات.