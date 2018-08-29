شركة "كلاشينكوف" تصنع بندقية ملساء جديدة

أعلنت شركة كلاشينكوف، اليوم الأربعاء، أنها صممت بندقية ملساء جديدة على طراز بندقية القنص "دراغونوف".

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير نشر في موقع الشركة الخاص "كلاشينكوف ميديا": "في هذه اللحظة تخضع (تي جي 3) لمرحلة الإنتاج".

هذا وتستخدم البندقية الملساء الجديدة "تي جي 3" طلقات عيار "9.6/53 لانكيستر"، ويمكن أن يركب على السلاح منظار بصري. ويبلغ الطول الكلي للبندقية 1225 ملم، وطول جذع البندقية 620 ملم. ويبلغ وزن البندقية في حالة شحن المخزن 3.9 كغ.

© AFP 2018 / PASCAL GUYOT أكاذيب عن بندقية كلاشنكوف AK-47

وتعتبر "مجموعة كلاشينكوف "من أكبر المنتجين في روسيا للأسلحة القتاليّة الآلية والقناصة، والأسلحة والقذائف المدفعية الموجهة بما في ذلك والأسلحة عالية الدقة. كما الأسلحة ذات الاستعمال المدني، مثل بنادق الصيد والبنادق والآلات والأدوات الرياضية. وتمتلك 51 في المئة من أسهم "مجموعة كالاشينكوف" الشركة الحكومية "روستيخ"، أمّا الأسهم الباقية فتتوزع على مساهمين من القطاع الخاص، وتصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 27 بلداً.

والجدير بالذكر، أن مجمع "كلاشينكوف" الروسي، لا يعتبر مجمعاً لصناعة الأسلحة فقط، بل ويملك علامة تجارية، تمَّ تسجيلها رسمياً في عام 2004. وفي العام 2012 مُدِّدَ ترخيص الحماية القانونية لهذه العلامة التجارية حتى عام 2022. وتدخل علامة "كلاشينكوف" التجارية الشهيرة، بالإضافة لصناعة "الأسلحة والبنادق والرشاشات"، في العديد من المواد مثل الملابس والقبعات، فضلاً عن بعض الألعاب وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرع الخاص بمجمع "كلاشينكوف" للصناعات، تمَّ إنشاؤه عام 2013، ويعتبر المجمع من أكبر الشركات المملوكة للدولة في روسيا، إذ يتمُّ إنتاج وشحن منتجات هذه العلامة التجارية إلى 27 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والنرويج وإيطاليا وكندا وكازاخستان وتايلاند، وغيرها من الدول المرتبطة بعلاقات تجارية واقتصادية مع روسيا.