دبابة سورية تعمل بالطاقة الشمسية

وتظهر في الصورة دبابة تابعة للجيش العربي السوري من طراز "تي-72".

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وتتميز الصورة بأنها تُظهر دبابة مزودة ببطارية طاقة شمسية.

ولا بد أن يتساءل مشاهد الصورة عن وظيفة بطارية الطاقة الشمسية وهل تعمل الدبابة بالطاقة الشمسية ولا تستخدم الوقود؟

ومن المستبعد أن تعتمد الدبابة بشكل كامل على ما تنتجه البطارية الشمسية من طاقة أو تُستخدم البطارية لتغذية جهاز ما من الأجهزة الخاصة بأفراد طاقم الدبابة بالكهرباء.

والأغلب ظنا أن وظيفة البطارية تتخلص في توفير الطاقة اللازمة لعمل إلكترونيات الدبابة، وعلى الأخص جهاز الاتصال اللاسلكي وأنظمة المراقبة، أثناء وقوفها.

وقالت صحيفة روسية إن عدم وجود مولد مساعد للطاقة مشكلة معروفة تواجه الدبابات السوفيتية القديمة وتستوجب تشغيل المحرك أثناء وقوف الدبابة لإرسال البلاغ أو فحص شيء مشبوه من بعيد وهو أمر مكلف فضلا عن أنه يكشف عن وجود الدبابة.