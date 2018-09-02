بوميرانغ... أخطر مدرعات الجيش الروسي (فيديو وصور)

تمتلك روسيا آلاف المدرعات الحربية، التي يمكنها العمل في ظروف بيئية مختلفة، لكنها طورت، قبل سنوات، مدرعة جديدة تعد الأخطر في العالم، لأنها قادرة على الاشتباك مع الدبابات المعادية وتدميرها.

قال موقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي إن المدرعة الروسية "بوميرانغ" تم كشف النقاب عنها عام 2013، لكن لم يبدأ إنتاجها لصالح الجيش الروسي على نطاق واسع إلا عام 2015، ومن المقرر أن تحل محل المدرعات المستخدمة من طراز "بي تي آر"، وهي مركبة ذات 8 إطارات، ويوجد منها طرازان.

Rusya; T-15 Armata, T-14 Bumerang ortak araç ailesinde Bumerang aracının daha ağır topu olan modelini de geliştirdiğini, sistemin K-16 tekerlekli zpt ve K-17 zırhlı muharebe aracına benzese/ortak sistemler kullansa da farklı olacağını ilan etti. Bu da yeni BTR-60 demektirk. pic.twitter.com/lvh4uumXRC — strateji taktik (@IlkayEfetr) March 5, 2018

والطراز الأول من المركبة مخصص لنقل الجنود في ساحات الحروب ويطلق عليها "كيه — 16"، بينما يكون الطراز الثاني وهو الأخطر، عبارة عن مركبة قتالية يمكنها الاشتباك مع الدبابات المعادية ويطلق عليها "كيه — 17".

Close-up of B05Ya01 Berezhok-BM on VPK-7829 Bumerang — known as K-17 Berezhlivyi.Note 30mm AGS-30M grenade launcher. https://t.co/xQDWJ9iT5E pic.twitter.com/29c8DrTlqZ — RussianDefence.com (@Russian_Defence) September 5, 2017

وتمتلك المدرعة بوميرانغ "كيه — 17" مدفع رشاش عيار 30 مم ومدفع عيار 7.62 مم، إضافة إلى أجهزة ملاحة ورؤية ليلية وتدريع عالي، ونظام إدارة نيران متطور.

ويتكون طاقم الدبابة من 3 إلى 7 أشخاص، ويصل وزنها إلى 20 طن.

Panda Hobby 1/35 Bumerang IFV (Object K-17) Kit First Look https://t.co/KQT9ctSqgW pic.twitter.com/FT66g7rzBU — IPMS ECUADOR GMEC (@IPMSECUADORGMEC) November 28, 2016

وإضافة إلى التسليح السابق، تمتلك المدرعة منصتي إطلاق صواريخ مضادة للدبابات طراز "كورنيت — إيه إم" مثبتتين على جانبي المدرعة، وهي صواريخ ذاتية التوجيه لا تحتاج إلى متابعة بعد إطلاقها.

Skjutprov med stridsfordon Bumerang K-17 pic.twitter.com/Yd2JOaf94K — Observationsplatsen (@oplatsen) January 13, 2017

وتمكن صواريخ "كورنيت" المدرعة من ضرب أهداف ثابتة ومتحركة في نطاق 5.5 كم، وتستطيع المدرعة بفضل التسليح الصاروخي من ضرب أكثر من هدف معادي في آن واحد، أو استخدام تكتيك "الضربة المزدوجة" لتوجيه ضربتين متتاليتين لنفس الهدف، في حالة مواجهة دبابات معادية للقضاء عليها بصورة كاملة.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية مقطع فيديو يظهر المدرعة "بوميرانغ" وهي تطلق قذائف صاروخية طراز "كورنيت" المضادة للدروع، بصورة متتالية، على دبابات معادية، لتقوم بتدميرها في الحال، خلال إحدى التدريبات العسكرية للجيش الروسي.