العثور على مقاتلات "إف-14" متعفنة في إحدى غابات الولايات المتحدة (فيديو)

وجد أمريكيون مقاتلات "إف-14" متعفنة في إحدى غابات ولاية تكساس، كانت قد دمرت بسبب "الخطر الإيراني".

وقد أفاد موقع "The News Rep" أن القوات البحرية الأمريكية أخرجت مقاتلات "إف-14" من الخدمة في عام 2006، على الرغم من قيام الولايات المتحدة ببيع هذه المقاتلات لعشرات السنين إلى العديد من البلدان، بما في ذلك إيران.

إلا أن الولايات المتحدة توقفت عن تزويد إيران بهذه الطائرات وقطع التبديل بعد الثورة الإيرانية.

وتجنبا لإمكانية وصول قطع التبديل إلى إيران من دول ثالثة، امتنعت الولايات المتحدة عن بيع مقاتلات "إف-14" المتبقية، بل قامت بإتلافها. كما صادرتها من المتاحف وتجار خردة المعادن.

ويظهر في الفيديو 3 طائرات متعفنة، يعتقد الخبراء أنها من طراز "إف-4" و"إف-14". وكانت الطائرات دون محركات وأجنحة، كما تمت إزالة معظم المعدات، بما في ذلك الرادار.

ويبين الفيديو أن المقاتلات تتواجد في هذه الغابة منذ سنوات طويلة، إذ أن الأشجار نمت من خلالها.

وقد أشارت وسائل الإعلام الأمريكية أن هذا الفيديو يثير التساؤلات، أكثر من تقديم الإجابات.