"إكس - 95"... رشاش إسرائيلي بألف طلقة (فيديو وصور)

ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي أن "إكس — 95" يعد نسخة مضغوطة من البندقية الهجومية الإسرائيلية "تافور" ويطلق عليه "مايكرو تافور"، وكان أول ظهور له عام 2009، وتستخدم عدة دول منها أنغولا، والهند، وأوكرانيا، وكولومبيا.
ويصل طول الرشاش 58 سم، وطول الماسورة 27.9 سم، ووزنه بدون طلقات 3.4 كغم، وتصل سرعة الطلقة عند فوهة الماسورة إلى 330 مترا في الثانية، ويمكنه العمل بمخزن ذخيرة (20، 25، 32) طلقة، ويصل مداه المؤثر إلى 100 متر.
.@VirtraSystems unveils @czusafirearms #805 #Bren S1 #Carbine and @IWIUS #Tavor #X95 #simulation & #training at #SHOTShow pic.twitter.com/S5gL2U2o4f— MILITARY TECHNOLOGY (@MILTECH1) January 23, 2018
ولفت الموقع إلى أن إسرائيل أنتجت عدة نسخ من هذا السلاح، يستخدم بعضها أعيرة مختلفة، مثل (5.56*45)، للنسخة "مايكرو تافور"، و"إكس — 95 إس"، تستخدم طلقات عيار (9*19مم)، و"إكس — 95 آر"، وهي عبارة عن بندقية خفيفة تستخدم طلقات عيار (5.45*39 مم)، والنسخة الخاصة بـ"الناتو" وتستخدم طلقات عيار (7.62*51 مم).
It was bring your Tavors to work day. @hcibrian and @marcjardell brought the originals and mine is the X95 on the right. Repost: @hcibrian #tavortuesday https://t.co/gjXwR95Viw pic.twitter.com/eNUOtAQydN— Gun Collector (@Gun_Collector) June 6, 2018
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