"إكس - 95"... رشاش إسرائيلي بألف طلقة (فيديو وصور)

تنتج إسرائيل بعض الأسلحة الهجومية الحديثة مثل رشاش "إكس - 95"، الذي يستخدم طلقات عيار (19*9 مم)، ويمكنه إطلاق ما بين 700 إلى 1000 طلقة في الدقيقة.

ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي أن "إكس — 95" يعد نسخة مضغوطة من البندقية الهجومية الإسرائيلية "تافور" ويطلق عليه "مايكرو تافور"، وكان أول ظهور له عام 2009، وتستخدم عدة دول منها أنغولا، والهند، وأوكرانيا، وكولومبيا.

ويصل طول الرشاش 58 سم، وطول الماسورة 27.9 سم، ووزنه بدون طلقات 3.4 كغم، وتصل سرعة الطلقة عند فوهة الماسورة إلى 330 مترا في الثانية، ويمكنه العمل بمخزن ذخيرة (20، 25، 32) طلقة، ويصل مداه المؤثر إلى 100 متر.

ولفت الموقع إلى أن إسرائيل أنتجت عدة نسخ من هذا السلاح، يستخدم بعضها أعيرة مختلفة، مثل (5.56*45)، للنسخة "مايكرو تافور"، و"إكس — 95 إس"، تستخدم طلقات عيار (9*19مم)، و"إكس — 95 آر"، وهي عبارة عن بندقية خفيفة تستخدم طلقات عيار (5.45*39 مم)، والنسخة الخاصة بـ"الناتو" وتستخدم طلقات عيار (7.62*51 مم).