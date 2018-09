الدفاع الروسية: "إف-22" الأمريكية ترافق "تو-95إم إس" الروسية فوق القطب الشمالي

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 7 أيلول/سبتمبر: "نفذت القاذفات الاستراتيجية "تو-95إم إس"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طلعات دورية فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي وبحري بيرنغ وأوخوتسك".

© REUTERS / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Devin M. Langer/U.S. Navy/Handout via REUTERS