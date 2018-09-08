اكتشاف غير مسبوق ينهي مشكلة الاتصال بالغواصات الحربية (فيديو وصور)

تعد الغواصات أحد أقوى أفرع القوات المسلحة للدول الكبرى، التي تسعى للتواجد بقوة في بحار العالم ومحيطاته، إضافة إلى دورها الفعال في حماية شواطئ الكثير من الدول ومياهها الإقليمية.

لكن المشكلة الأكبر، التي تواجه الغواصات هي عدم قدرتها على الاتصال اللاسلكي المباشر مع الطائرات لإرسال أو استقبال الإشارات الحربية، أثناء تواجدها تحت الماء، بحسب ما ذكره موقع "إم آي تي"، معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا.

ويمكن للغواصات التواصل مع الطائرات أو مراكز القيادة على الأرض عندما تطفو على سطح الماء، لتستخدم أجهزة إرسال بموجات الراديو، التي تنطلق عبر الهواء لمسافات بعيدة جدا، بينما لا يتجاوز مداها سنتيمترات معدودة تحت الماء.

Clever New Tech Could Let Subs and Planes Talk Directly

Signals through water and air are so different that it's been impossible to communicate directly between them, until now.



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وتتواصل الغواصات مع غوصات أخرى تحت الماء باستخدام الموجات الصوتية، التي يمكنها قطع مسافات طويلة تحت الماء.

ولأن اقتراب الغواصات من سطح الماء، في وقت الحرب، يهدد سلامتها، فإن العسكريين يبحثون منذ عقود عن وسيلة جديدة تسمح للغواصات بالتواصل مباشرة وبصورة آمنة مع الطائرات الحربية، وهو ما توصل إليه فريق الباحثيين الأمريكيين، الذين استطاعوا اكتشاف طريقة لتحويل الموجات الصوتية إلى ذبذبات تصل إلى سطح مياه البحار والمحيطات، يمكن للرادارات المتطورة، على متن الطائرات التقاطها وتحويلها إلى إشارات حربية.