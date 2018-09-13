سوريا... إمكانية توجيه ضربة صاروخية قاضية على قوات أمريكية

تتحدث أنباء عن نقل المزيد من السفن الحربية والغواصات الأمريكية المسلحة بالصواريخ الهجومية والطائرات الحربية إلى منطقة الشرق الأوسط.

ويرى خبراء عسكريون أن تكثيف الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة قد يعني أن القوات الأمريكية تستعد لتوجيه ضربة عسكرية صاروخية لسوريا.

facebook/ENCYCLOPEDIA OF SYRIAN MILITARY الجيش السوري يمتلك صواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر

ويرى الخبراء أنه بإمكان الدفاع الجوي السوري اعتراض أغلب الصواريخ المهاجمة ولكن بإمكان صواريخ متسللة إلحاق أضرار كبيرة بالقوات السورية تؤثر على قدرتها الهجومية.

وإزاء ذلك ترى وكالة أنباء أنه من الضروري أن تستخدم سوريا صواريخها ضد القوات المعتدية.

وقالت وكالة أنباء موردوفيا، وهي إحدى وكالات الأنباء الروسية، إن الصواريخ السورية لا تستطيع أن تضرب البوارج الحربية الأمريكية لبعدها عن سوريا ولكنها تستطيع أن تلحق أضرارا بالقوت الأمريكية التي تتواجد في سوريا دون وجه حق ويمكن بالتالي النظر إليها على أنها قوات احتلالية.

وترى الوكالة أن سوريا تمتلك عددا كافيا من صواريخ "سكود" لإلحاق أضرار فادحة بالعدو.

وأضافت الوكالة: ليس مستبعدا أن يفر الأمريكيون من سوريا بعد أن يتكبدوا خسائر كبيرة. على أي حال فإنهم سيدرون أن الرد لا بد منه ولن يتصرفوا في المنطقة على نحو عدواني شرس.