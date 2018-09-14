روسيا تبني ثلاث كاسحات جليد

أعلن يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه سيتم بناء ثلاث كاسحات جليد نووية من مشروع 10510 "ليدر" في حوض بناء السفن "زفيزدا".

© Sputnik . Vladimir Vyatkin كاسحة الجليد النووية "ليدر" تبنى في منطقة الشرق الأقصى الروسي

وأضاف أن مجمع بريمورسكي لبناء السفن هو الذي سيبني كاسحات الجليد.

وأشار بوريسوف إلى أنه "سيكون هناك ثلاث كاسحات جليد. وستبنى في مجمع بريمورسكي "زفيزدا" بالتعاون مع شركات بناء السفن الروسية، بما في ذلك مصنع البلطيق، حيث يتم الآن تسليح كاسحة الجليد النووية من مشروع 22220".

وكان بوريسوف أعلن، في وقت سابق، أن مصنع "زفيزدا" سيبدأ ببناء كاسحات الجليد الجديدة بقوة 120 ميغاوات في موعد لا يتجاوز 2020. وهي ستوفر طريقا لعبور السفن في بحر الشمال.

وستكون كاسحات الجليد "ليدر" قادرة على كسر الجليد بسماكة تزيد عن 4 أمتار ومرافقة السفن في القطب الشمالي على مدار السنة.