الدفاع الروسية تدرس وثائق عن تطوير أسلحة جرثومية من قبل الولايات المتحدة

وأشارت الوزارة إلى أن الحقائق الواضحة والوثائق تتضمن دلائل على الانتهاكات الخطيرة من الجانب الأمريكي لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتجميع الأسلحة البكتريولوجية والسامة، التي صادقت عليها الولايات المتحدة في عام 1972.
وسيتم تقديم نتائج هذا التحليل للمجتمع الروسي والدولي.
وكان وزير الأمن القومي السابق قد صرح أنه يملك وثائق تؤكد أنه تم إجراء أبحاث خطيرة في مركز أبحاث الصحة العامة ريتشارد لوغار، بالقرب من مطار تبليسي الدولي في قرية أليكسييفكا عام 2011.
كما دعا غيوغادزي الرئيس ترامب إلى التحقيق في أنشطة المختبر.
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