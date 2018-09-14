الدفاع الروسية تدرس وثائق عن تطوير أسلحة جرثومية من قبل الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تدرس الوثائق، التي نشرها وزير الأمن القومي الأسبق لجورجيا، إيغور غيوغادزي، حول تنفيذ برنامج بيولوجي عسكري من قبل الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحقائق الواضحة والوثائق تتضمن دلائل على الانتهاكات الخطيرة من الجانب الأمريكي لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتجميع الأسلحة البكتريولوجية والسامة، التي صادقت عليها الولايات المتحدة في عام 1972.

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation الدفاع الروسية تعرض فيديو التصدي للصواريخ الخفية

ويقوم خبراء وزارة الدفاع في الوقت الحالي بدراسة جميع الوثائق، المنشورة على موقع إيغور غيوغادزي.

وسيتم تقديم نتائج هذا التحليل للمجتمع الروسي والدولي.

وكان وزير الأمن القومي السابق قد صرح أنه يملك وثائق تؤكد أنه تم إجراء أبحاث خطيرة في مركز أبحاث الصحة العامة ريتشارد لوغار، بالقرب من مطار تبليسي الدولي في قرية أليكسييفكا عام 2011.

كما دعا غيوغادزي الرئيس ترامب إلى التحقيق في أنشطة المختبر.