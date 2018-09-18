روسيا تحاسب إسرائيل

وقُتل 15 شخصا من أفراد القوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية في حادث طائرة عسكرية روسية من طراز "إيل-20".

وأصيبت الطائرة المنكوبة عندما تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لطائرات إسرائيلية مُغيرة في منطقة اللاذقية.

وقال المتحدث العسكري الروسي إيغور كوناشينكوف إن طائرة "إيل-20" سقطت بعدما أصابها صاروخ أطلقته منظومة الدفاع الجوي "إس-200".

وكانت غارة الطيران الحربي الإسرائيلي هي التي تسببت في إصابة الطائرة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي إنه لم يمكن لطياري مقاتلات "إف-16" الإسرائيلية إلا أن يروا الطائرة الروسية أثناء قيامها بالهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات، ولكنهم قاموا، مع ذلك، بالغارة.

وتوعدت وزارة الدفاع الروسية برد قاس على أعمال تتنافى مع "روح الشراكة الروسية الإسرائيلية"، مؤكدة أن روسيا تحتفظ بحقها في القيام برد مناسب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن الاتصال بالطائرة فُقد عند الساعة الثالثة والعشرين في 17 سبتمبر أثناء عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وأشارت إلى أن طائرة "إيل-20" وهي طائرة استطلاع، اختفت من شاشة الرادار عندما أغارت 4 طائرات إسرائيلية من طراز "إف-16" على منشآت سورية في محافظة اللاذقية.