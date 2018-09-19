المفاجأة القاتلة... مجلة ألمانية تقدر "تي-34"

كتبت مجلة "شتيرن" الألمانية أن دبابة "تي-34" السوفييتية كانت "مفاجأة قاتلة" للجيش الألماني، الذي هاجم الاتحاد السوفييتي.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الدبابة كانت تتفوق على جميع نماذج الدبابات الألمانية في بداية الحرب. ووفقا للمجلة فإن الدبابات الألمانية "Pz.I,II,III" كانت مجرد ألعاب، بالمقارنة مع "تي-34".

© Sputnik . Michail Voskresenskiy لماذا اختار العراقيون "تي-90" بدلا من "أبرامز"

إذ كانت الدبابة السوفييتية تتمتع بأسلحة قوية وقدرة كبيرة على المناورة وجزء أمامي مدرع، تعجز المدافع المضادة للدبابات التقليدية لدى الجيش الألماني من اختراقه.

ونوهت المجلة إلى أن أحد أسرار نجاح الدبابة يعود إلى التصميم البسيط والمبتكر، الذي يسمح إنتاجها بكميات كبيرة بسهولة.

وعلى الرغم من صنع ألمانيا لدبابات جديدة، ردا على "تي-34"، إلا أن الجيش الألماني لم يحصل على دبابة قادرة على منافسة الدبابة السوفييتية.

كما وصفت المجلة محرك "تي-34" بالمبتكر في ذلك الوقت، وكان يعمل على الديزل. ويتم استخدام مثل هذا المحرك في المركبات العسكرية الروسية الحديثة، مثل "تي-90".

وتجدر الإشارة إلى أن "تي-34" — دبابة سوفييتية أسطورية في فترة الحرب العالمية الثانية. وبدأت عملية إنتاجها بكميات كبيرة منذ عام 1940. وكانت الدبابة الرئيسية للجيش الأحمر حتى النصف الأول من عام 1944، عندما تم إدخال النموذج المعدل "تي-34-85".

ووصفها العديد من الخبراء، بمن فيهم الألمان، بالدبابة الأفضل خلال الحرب العالمية الثانية.