شويغو: روسيا تسلم "إس-300" إلى سوريا في غضون أسبوعين

وصرح شويغو أن روسيا ستسلم منظومة الدفاع الجوية "إس-300" إلى سوريا في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أن "إس-300" قادرة على اعتراض وسائل الهجوم الجوي على بعد أكثر من 250 كم، كما تتمكن من إصابة عدة أهداف جوية في آن واحد.

© Sputnik . Zhaklin Babieva شويغو: روسيا ستستخدم وسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة الطائرات التي تستهدف منشآت سورية

وأكد أن تغير وضع "إس-300" لم يكن ذنب روسيا، منوها إلى أن روسيا اضطرت إلى اتخاذ الرد المناسب، من أجل حماية قواتها في سوريا.

إذ قال: "الطواقم الإسرائيلية كانت على علم بالوضع الجوي. وقد استخدمت الطائرة الروسية كغطاء، ما أدى إلى مقتل 15 عسكريا".

وأضاف: "أجبرنا ذلك على اتخاذ الإجراءات الجوابية المناسبة من أجل تعزيز أمن العسكريين الروس، الذين يؤدون مهام مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا".

وأشار شويغو إلى أن روسيا كانت قد أوقفت تسليم سوريا منظومات "إس-300" في عام 2013، بطلب من إسرائيل، بعد أن كانت جاهزة للتصدير، وقد اجتاز العسكريون السوريون التدريبات.

وشدد شويغو إلأى أن روسيا ستضطر للرد المناسب للوضع، حال لم تهدئ التدابير الروسية بعد تحطم "إيل-20" من "الرؤوس الساخنة".