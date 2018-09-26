بالفيديو...اختبار أحدث صاروخ روسي

وقد ضربت المقاتلات القاذفة التابعة لأسطول المحيط الهادئ الأهداف التي تحاكي العدو بالصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم الإطلاق على أهداف صعبة. وأطلق ثمانية صواريخ فقط، وكلها نجحت في ضرب الأهداف".

والتقطت طائرة بدون طيار فيديو للحظة اصطدام صاروخ "إكس-35" بالسفينة المستهدفة. واشتعلت النيران في السفينة ومن ثم بدأت بالغرق.

В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач на морском полигоне ТОФ истребителями-бомбардировщиками Су-34 выполнены практические пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У #Минобороны #ТОФ #РоссийскоеОружие #СистемаПеревооружения pic.twitter.com/CdotAa1RZk — Минобороны России (@mod_russia) September 25, 2018

ويعد صاروخ "إكس-35أو" من أحدث الصواريخ المخصصة لمكافحة البوارج المعتدية.

ويبلغ مداه 260 كيلومترا. ويمكن إطلاقه من المروحيات أو السفينة أو منظومة الدفاع الساحلي المتنقلة "بال".

ويطير صاروخ "إكس-35أو" إلى الهدف المطلوب تدميره على ارتفاع بضعة أمتار. وهذا يعني أنه يقترب من الهدف بشكل خفي، إذ لا يستطيع رادار كشف الأهداف الجوية أن يرى صاروخاً يحلّق على ارتفاع كهذا.

ويحمل صاروخ "إكس-35أو" 145 كيلوغراما من المتفجرات.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه بإمكان الصاروخ الواحد من طراز "إكس-35أو" تدمير سفينة حربية حديثة من فئة الكورفيت".