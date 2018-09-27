سبع دول في رابطة الدول المستقلة تبدأ اليوم تدريبات لقوات الدفاع الجوي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بـأن سبع دول من رابطة الدول المستقلة ستقوم اليوم، بتنفيذ تدريبات لقوات الدفاع الجوي، بمشاركة حوالي 100 طائرة تحت قيادة القوات الفضائية الجوية الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الموجه للصحفيين: "تشارك في هذا التدريب حوالي 100 طائرة من ضمنها مقاتلات من طراز سوخوي-27 وميغ-29 وميغ-31 وياك-130 وقاذفات من

© Sputnik . Dmitriy Astachov رابطة الدول المستقلة: تطوير التعاون الاقتصادي والدفاع الجوي الموحد

طراز سوخوي-24 وسوخوي-34 وطائرات اقتحام من طراز سوخوي — 25 وقاذفات استراتيجية (طائرات بعيدة المدى) من طراز سوخوي — 22 وتو-160 وتو-95 ، بالإضافة إلى مروحيات من طراز كا-27 ومي-8، وجميعها من صلب تنظيم القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الروسية والأرمنية والبيلاروسية والكازاخية والقرغيزية والطاجيكية والأوزبكية، بالإضافة إلى الوحدات الفرعية لقوات الدفاع الجوي والقوات اللاسلكية التقنية التي قامت الدول المذكورة بتخصيصها لأداء الخدمة ضمن تشكيل نظام الدفاع الجوي الموحد.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن التدريبات قد بدأت منذ صباح اليوم في أكثر من 130 مركز قيادة ومركز سيطرة لدول رابطة الدول المستقلة وذلك بدءاً من تمام الساعة الثامنة صباح اليوم بتوقيت موسكو، وتشمل التدريبات تنفيذ المهام المخصصة لهذه المراكز بهدف تطوير التعاون في إطار نظام الدفاع الجوي الموحد.

يذكر أن القوات والوسائل المشاركة في التدريبات ستنفذ تمرينات على القيام بعمليات لقوات الدفاع الجوي أثناء أداء واجبات الخدمة القتالية في حال اختراق طائرة أجنبية المجال الجوي للدول المشاركة في المناورات، وأيضاً في حال اختطاف طائرة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأطقم الطائرات أثناء تعرضها لحوادث ما.