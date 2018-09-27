سبع دول في رابطة الدول المستقلة تبدأ اليوم تدريبات لقوات الدفاع الجوي

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الموجه للصحفيين: "تشارك في هذا التدريب حوالي 100 طائرة من ضمنها مقاتلات من طراز سوخوي-27 وميغ-29 وميغ-31 وياك-130 وقاذفات من
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن التدريبات قد بدأت منذ صباح اليوم في أكثر من 130 مركز قيادة ومركز سيطرة لدول رابطة الدول المستقلة وذلك بدءاً من تمام الساعة الثامنة صباح اليوم بتوقيت موسكو، وتشمل التدريبات تنفيذ المهام المخصصة لهذه المراكز بهدف تطوير التعاون في إطار نظام الدفاع الجوي الموحد.
يذكر أن القوات والوسائل المشاركة في التدريبات ستنفذ تمرينات على القيام بعمليات لقوات الدفاع الجوي أثناء أداء واجبات الخدمة القتالية في حال اختراق طائرة أجنبية المجال الجوي للدول المشاركة في المناورات، وأيضاً في حال اختطاف طائرة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأطقم الطائرات أثناء تعرضها لحوادث ما.
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