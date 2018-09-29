غريمان قديمان يلتقيان في سوريا

ولعل بندقية "إس في دي" عيار 7.62 ملم هي أشهر بنادق القنص التي استخدمتها القوات السورية ضد الإرهابيين.

#SAA soldier with a Mosin Nagant rifle sniper variant in the #Sweida area about a month ago. pic.twitter.com/Xjd1sZPX9g — Jason Jones (@DPRKJones) September 23, 2018

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كما تم رصد بندقية أسطورية أبرزت براعتها القتالية في صفوف القوات الروسية خلال الحرب العالمية الثانية، بحوزة أفراد الجيش السوري هي البندقية المعروفة باسم المهندس الروسي موسين.

يذكر أن المدى المجدي لبندقية موسين يبلغ 1300 متر. وتقدّر سرعتها بـ14 طلقة في الدقيقة. ويتسع مخزن خراطيشها لـ5 طلقات. وتزن بندقية موسين 4.5 كيلوغرام.

وتتميز بندقية موسين ببساطة تشغيلها وسهولة صيانتها.

© Sputnik . Chomenko بندقية موسين

وذكرت صحيفة أن المسلحين في سوريا استخدموا بدورهم بندقية كانت بحوزة القوات الألمانية التي اعتدت على روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية هي بندقية "شتورمغيوير" (StG 44 Sturmgewehr).

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا": هكذا وبعد مرور عشرات السنين، يتواجد الغريمان القديمان في خندقين مختلفين من جديد.