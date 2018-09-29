"ميغ-31" فائقة السرعة تصبح قاتلة الأقمار الصناعية (صور)

وفي الوقت الحالي تعتبر حاملة الصاروخ الأسرع من الصوت "كينجال"، المصمم من أجل تدمير الأهداف الأرضية وفوق سطح الماء.
وبدأ العمل على تطوير أنظمة الطائرات "المضادة للأقمار الصناعية" في الاتحاد السوفيتي في النصف الثاني من الثمانينيات. وظهرت "ميغ-31دي" مع صاروخ "كونتاكت". وهكذا، رد الاتحاد السوفيتي على المشروع الأمريكي ASM-135A ASAT في مقاتلة F-15A.
МиГ-31 с макетом противоспутниковой ракеты. Фото: ShipSash / https://t.co/K2Ebq9fNnk pic.twitter.com/glPf7zHAVQ— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 29, 2018
وتوقف العمل على هذا المنتج المحلي في عام 1991. وبعد ذلك، تم دراسة استخدام المعدات التي كانت تستخدم فيها للأغراض السلمية — لإطلاق أقمار صناعية مدنية من"ميغ-31". ولكن، بقي هذا المشروع على الورق، وفقا لروسيسكايا غازيتا.
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