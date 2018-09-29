"ميغ-31" فائقة السرعة تصبح قاتلة الأقمار الصناعية (صور)

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورة للطائرة الطائرة الروسية "ميغ-31" معلق بها من الأسفل صاروخ مضاد للأقمار الصناعية، ومن الواضح أن الطائرة ستستطيع تدمير الأقمار الصناعية للعدو.

وفي الوقت الحالي تعتبر حاملة الصاروخ الأسرع من الصوت "كينجال"، المصمم من أجل تدمير الأهداف الأرضية وفوق سطح الماء.

وبدأ العمل على تطوير أنظمة الطائرات "المضادة للأقمار الصناعية" في الاتحاد السوفيتي في النصف الثاني من الثمانينيات. وظهرت "ميغ-31دي" مع صاروخ "كونتاكت". وهكذا، رد الاتحاد السوفيتي على المشروع الأمريكي ASM-135A ASAT في مقاتلة F-15A.

وتوقف العمل على هذا المنتج المحلي في عام 1991. وبعد ذلك، تم دراسة استخدام المعدات التي كانت تستخدم فيها للأغراض السلمية — لإطلاق أقمار صناعية مدنية من"ميغ-31". ولكن، بقي هذا المشروع على الورق، وفقا لروسيسكايا غازيتا.