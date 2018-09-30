الطائرة بدون طيار الثقيلة "أوخوتنيك" تستعد لأول رحلة

تبدأ المرحلة النهائية من الاختبارات الأرضية للطائرة بدون طيار "أوخوتنيك" في أكتوبر/تشرين الأول وبعدها ستحلق لأول مرة.

وقالت وسائل إعلام روسية: "من المقرر أن تبدأ المرحلة النهائية من اختبارت طائرة "أوخوتنيك" في أكتوبر/تشرين الأول. وبعد الانتهاء من الاختبارات يمكننا التحدث عن استعدادها للرحلة الأولى".

© REUTERS / روسيا تبدأ اختبار أحدث طائرة دون طيار يطلقها صاروخ

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه يخطط بدأ اختبارات الطيران في عام2019.

وتسمح الاختبارات بتحديد الترددات الطبيعية للتذبذبات في تصميم الطائرة وهذه مرحلة مهمة للتحضير لاختبارات الطيران. وبعد الانتهاء من اختبارات التردد تقوم بالرحلة الأولى.

في 28 يونيو/حزيران، أعلن مصدر مطلع عن أول عملية تنفيذ للطائرة الثقيلة "أوخوتنيك"، التي تم تطويرها في شركة سوخوي.

وقال المصدر "تم إصدار أول طائرة بدون طيار من طراز (أوخوتنيك) في محطة نوفوسيبيرسك للطيران، إنها تجتاز اختبارات على الأرض قبل القيام بأول رحلة."

ولم يتم الكشف عن خصائص "أوخوتنيك" (الصياد) في الوقت الراهن. وفقا للبيانات المفتوحة، فإن كتلة الإقلاع ستكون 20 طنا، الأمر الذي سيجعلها أثقل من الطائرات التي تطور حاليا.