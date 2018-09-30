القوات الجوية الروسية تتزود بـ"ثاقب الدروع"

وأعلن نائب المدير العام لشركة "تيخماش"، ألكسندر كوتشين في معرض ADEX-2018 ، حيث تم الانتهاء تقريبا من اختبارات الصاورخ. والآن يستمر العمل على الوثائق. وإذا تمكنوا قبل نهاية العام من تسليم "برونبويشيك" (ثاقب الدروع)، فإنه في العام المقبل سيبدأ الاختبارات العسكرية، وبعدها ستتخذ وزارة الدفاع الروسية القرار النهائي بشأن شراء الصاروخ.

© REUTERS / روسيا تبدأ اختبار أحدث طائرة دون طيار يطلقها صاروخ

إس-8أو إف بي- "برونوبويشك" (ثاقب الدروع) — أحدث صاروخ للطائرات الروسية. سيتم استخدامه من قبل الطائرات المقاتلة والمروحيات. وهو قادر على ضرب الأهداف — السفن السطحية والمركبات المدرعة الخفيفة على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات. وإحدى سمات "برونوبويشيك" هي أن الصاروخ، بحسب المهمة الموكلة، قادر على الانفجار أمام العائق دون أن يدمر، وخلف العائق.

وكان المدير العام للشركة فلاديمير ليبين، قد قال في وقت سابق أنه لم يكن هناك مثل هذا الصاروخ في روسيا بعد. ومن المفترض أن يحل "برونوبويشك" محل الصاروخ غير الموجهة إس-8 عيار 80 ملم.

وعرض أحدث صاروخ جوي لأول مرة في معرض عسكري في دلهي.