كلاشينكوف تكشف عن سلاح فتاك بذكاء اصطناعي قتالي (فيديو)

ويظهر الفيديو، الذي نشره موقع "كلاشينكوف ميديا" أحد الأوضاع القتالية للوحدة، حيث تقوم بمسح المنطقة وتقوم بالتعرف على الأعداء (إنسان أو آلات)، وتقوم بفتح النيران وتدمير الأهداف بشكل سريع وفعال.

وجاء في التعليق على الفيديو أن الوحدة القتالية يمكن التحكم بها عن بعد، وتقوم بإرسال الأهداف المكشوفة إلى وحدة التحكم، كما يمكنها تتبع الأهداف البرية والجوية والبحرية.

كما تم تزويدها بوحدة قياس الممانعة، التي تسمح لها بإطلاق النيران أثناء الحركة، وعدستين بصريتين تسمحان باستخدام الوحدة في الليل والنهار وخلال ظروف الرؤية المحدودة.