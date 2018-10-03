وسائل إعلام: "إس-300" قادرة على مفاجأة أمريكا وإسرائيل

قال المحلل العسكري، فيديريكو بيراشيني، إن تسليم "إس-300" الروسية إلى سوريا يسبب قلقا للولايات المتحدة أكثر من إسرائيل.

وكتب المحلل في صحيفة Strategic Culture. أنه بعد التقارير عن مخطط إرسال "إس-300" (فافوريت) إلى الجيش السوري، أعلنت إسرائيل بتهور أنها لن تغير خططها في سوريا، لأنها قادرة على تدمير المنظومات الروسية. وهم واثقون من هذا لأنه خلال المناورات المشتركة مع اليونان استخدم الجيش اليوناني "إس-300" وتعتقد تل أبيب أنها تعرف تقنية العمل للمنظومة، لذلك هي ليست قلقة. ولكن "إس-300" الحديثة قادرة على مفاجأة إسرائيل والولايات المتحدة بشكل غير مستحب.

The Ministry of Defense of the Russian Federation هيمنة الولايات المتحدة انتهت..."إس-300" في سوريا

مخاوف الولايات المتحدة يمكن تفسيرها. يمكن لإسرائيل، التي تركز على قوة طيرانها، أن تتخذ إجراءات متهورة وتتعرض لإطلاق النار من "إس-300". ففي الغالب ستستخدم إسرائيل مقاتلة "إف-35" الشبح أمريكية الصنع. وإذا أسقطتها "إس-300" ، فإن هذا سيغير بشكل كبير الرأي في الطيران الأمريكي وسيسبب بضربة لا يمكن إصلاحها للمجمع الصناعي العسكري بأكمله.

ويعتقد الخبير أنه لهذا السبب تعارض الولايات المتحدة بنشاط إرسال "إس-300" إلى سوريا وشراء "إس-400" من قبل تركيا. إنهم ببساطة يخافون على مقاتلتهم الشبح، التي قد لا تكون "شبحا" في الواقع.

وخلص المحلل إلى أن إسرائيل اختارت تكتيكًا خاطئًا تمامًا عندما أخذت بعين الاعتبار خبرتها مع "إس-300" اليونانية. أنظمة الدفاع الجوي هي معدات يتم صيانتها وتحسينها وتحديثها باستمرار. وبعبارة أخرى، فإن أنظمة "إس-300"، التي ترسلها روسيا إلى سوريا، ستكون مختلفة بشكل جذري عن الأنظمة اليونانية القديمة.

وهنا ستنتظر إسرائيل والولايات المتحدة مفاجأة غير سارة للغاية.