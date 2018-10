وسائل إعلام: "إس-300" قادرة على مفاجأة أمريكا وإسرائيل

وكتب المحلل في صحيفة Strategic Culture. أنه بعد التقارير عن مخطط إرسال "إس-300" (فافوريت) إلى الجيش السوري، أعلنت إسرائيل بتهور أنها لن تغير خططها في سوريا، لأنها قادرة على تدمير المنظومات الروسية. وهم واثقون من هذا لأنه خلال المناورات المشتركة مع اليونان استخدم الجيش اليوناني "إس-300" وتعتقد تل أبيب أنها تعرف تقنية العمل للمنظومة، لذلك هي ليست قلقة. ولكن "إس-300" الحديثة قادرة على مفاجأة إسرائيل والولايات المتحدة بشكل غير مستحب.

