الطائرات السعودية تحاول تدمير "تي-55" بقنبلة...فماذا حصل (صور)

ولكن نظام الرؤية الحديث فشل، ولم تسبب الطائرات بأضرار بالغة للدبابة "تي-55"، كما كان متوقعا.

ونتيجة انفجار القنبلة، تضرر قليلا برج الدبابة، وانفجر مسار الدبابة ومزقت عجلة القيادة. من حيث المبدأ، يمكن إصلاح الدبابة بهذه الأضرار وإرجاعها إلى الخدمة، لكن هذا تقريبا غير ممكن في الظروف الحديثة في.اليمن. هنا يوجد نقص حقيقي في المصلحين المؤهلين لذلك، على الأرجح، سيتم التخلي عن الدبابة، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

Houthi tank was hit by air-strike in Saada. pic.twitter.com/sRsMB7TW07 — Yemen Observer (@YemeniObserv) October 3, 2018

وتحاول الطائرات التي تعمل في سماء اليمن، التي تملك التفوق الجوي الكامل هناك، مطاردة المركبات القتالية التابعة ل"أنصار الله". وفي الشهر الماضي حدث في "تي-72إس" أضرار مماثلة تقريبا. وأعلن سابق عن تدمير التوربينات الغاز T-80BV.