تحتوي على معلومات حول حالة الأسلحة... روسيا تنشئ في فنزويلا قاعدة بيانات إلكترونية

أعلن المدير التنفيذي لـ"مركز حلول الخدمات لشركة بروجيكت إن تيكنيك كوربوريشن"، أرتيوم كلاشيان، أن فنزويلا تسلمت مجمع الأجهزة والبرمجيات الروسية "الغرافيت"، التي تسمح بتخزين المعلومات حول حالة التسلح والمعدات العسكرية وإخطار القيادة العسكرية حول المشاكل في الوقت الحقيقي.

موسكو — سبوتنيك. وقال كلاشيان لوكالة "سبوتنيك":"في فنزويلا، لدينا مشروع كامل، تم بناء مجمع خدمات متنقل هناك. والآن نحن في مرحلة تشغيله من قبل عميل أجنبي. بمساعدة "غرافيت"، قمنا بأتمتة الصيانة بالكامل، وتوثيق [تنظيم وثائق] المعدات، سافرنا في جميع أنحاء البلاد، أنشأنا من الصفر قاعدة بيانات للمعدات، وبعد مرور شهرين، استلم وزير الدفاع [فنزويلا] بيده معلومات عن حالة أسطول المعدات مع تحليل للأعطال".

وفي المقابل، أشارت مديرة قسم منتجات تكنولوجيا المعلومات بالشركة، تاتيانا موسيندز إلى أن "غرافيت" لديه متطلبات عالية جدا لأمن المعلومات.

وقالت موسيندز:

إذا قمنا بتصميم البنية التحتية من الصفر، كما نفعل، على سبيل المثال، لفنزويلا، فإننا منذ البداية نضع في كل البنية التحتية الحلول لأمن المعلومات.