تجهيز سيارات "سادكو" العراقية براجمات صواريخ

تم في العراق تسليح سيارات "سادكو" براجمات صواريخ.

وسيارة "غي أ زي-3308" المعروفة باسم "سادكو" هي سيارة روسية الصنع قادرة على اجتياز الأراضي الوعرة.

في الخدمة مع الجيش العراقي pic.twitter.com/UUIlxMOIDa — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) October 12, 2018

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واقتنى العراق سيارات "سادكو" في فترة ما بعد تغيير نظام الحكم لكي تحل محل سيارات "غي أ زي-66" المتهالكة في القوات التابعة لوزارة الداخلية والقوات البرية.

وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأنه تم مؤخرا تجهيز سيارات "سادكو" العراقية براجمة صواريخ "تيب 63" الصينية الصنع.

وتعد آلة "تيب 63" واحدة من راجمات الصواريخ الأكثر شعبية في المنطقة. وينتجها العراق الآن تحت اسم "فجر 1"، ويستخدمها في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويمكن لهذه الراجمة أن تدمر هدفا يبعد عنها 8500 متر. وتنطلق قذيفتها الصاروخية البالغ وزنها 18 كيلوغراما بسرعة 385 مترا في الثانية، ويمكنها أن تدمر كل شيء على مسافة تصل إلى 18 مترا في كل الاتجاهات.