تسجيل
16:41 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    رادار الإعاقة التشويشية كراسوخا

    "كراسوخا" ضد "القبة الحديدية"... لماذا دوت صافرات الإنذار في الحقيقة

    © Photo/ Vitaly V. Kuzmin
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 80

    بينما يتساءل الجميع حول ما سيحدث في حال اصطدام منظومة الدفاع الجوي "إس-300" ومقاتلة الجيل الخامس الأمريكية، الموجودة في الخدمة لدى القوات الجوية الإسرائيلية، هناك احتمال حدوث "تلامس" بين الأسلحة الروسية والإسرائيلية.

    والحديث هنا يدور حول حادث "القبة الحديدية" الأخير، إذ تم إطلاق صافرات الإنذار بالقرب من قطاع غزة، يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، كما تم إطلاق صاروخ بشكل تلقائي. بالرغم من أن أي هجمات لم تشن على الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل في ذلك اليوم. ومن المثير للاهتمام أن الجيش الإسرائيلي لم ينف ذلك، واصفا إياه بالخطأ العرضي.

    منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
    © AP Photo / Tsafrir Abayov
    موقع عبري: "القبة الحديدية" فشلت في التصدي لـ"صواريخ الفجر"
    كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس أن منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" لا تحمي جميع أراضي البلاد، مشيرا إلى أن إمكانيات "القبة الحديدية" ليست بلا حدود.

    والأكثر إثارة، أن الشركة المصنعة للنظام تؤكد أنه غير قابل لحدوث خلل، إضافة إلى  قدرته على كشف جميع الأهداف بنسبة 100% وتدمير 90% منها على الأقل.

    وعلى سبيل المثال، فقد تمكن 70 صاروخا فقط من اختراق "القبة الحديدية" من أصل 735 صاروخا أطلقوا من الجانب الفلسطيني في عام 2014. 

    وأشار موقع "ريبورتيور" الروسي إلى أن ما أنقذ إسرائيل في الواقع هو أن الصواريخ الفلسطينية بدائية وثلاثة أرباعها لا تصيب الهدف. 

    وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة التوجيه الراداري "ي إل/إم-2084" تساعد على توجيه الصواريخ المضادة.

    فما هو الذي أصاب النظام الإسرائيلي بالجنون؟ ويرجح البعض أن منظومة الحرب الإلكترونية الروسية "كراسوخا" كانت السبب في ذلك الحادث.

    وكتبت بعض المصادر المطلعة أن مبدأ عمل المنظومة الروسية يتوافق مع الوضع الموصوف بنسبة 90%. وقد تكون منظومة الدفاع الإسرائيلية أصيبت "بالجنون" تحت التأثير الكهرومغناطيسي لمنظومة "كراسوخا".

    منظومة الحرب الإلكترونية كراسوخا
    © Sputnik .
    الكشف عن آفاق تطوير "كراسوخا 4" الروسية السرية
    وقد صممت "كراسوخا" لتغطية المنشآت العسكرية ومنظومات الدفاع الجوية ومقرات التحكم من الهجمات الصاروخية والجوية. وتقوم بتشويش عمل أنظمة رادارات العدو، كما تعيق تشغيل أقمار التجسس الصناعية للعدو وطائرات الاستطلاع.

    ومن المعروف أن روسيا أرسلت منظومة "كراسوخا-4" إلى سوريا من أجل حماية القوات الروسية في قاعدة حميميم.

    والشيء الوحيد المحير في إمكانية اصطدام "القبة الحديدية" و"كراسوخا" هو أن مدى المنظومة الروسية يشكل 300 كم. بينما يبعد موقع حادث المنظومة الإسرائيلية عن حميميم 450 كم. وهنا يمكن افتراض عدة احتمالات، إما أن المدى الحقيقي لمنظومة "كراسوخا" أكبر من المعلن أو أن المنظومة نقلت إلى موقع أقرب من الحدود الإسرائيلية أو أن خللا حصل في المنظومة الإسرائيلية.

    انظر أيضا:

    إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" وآيزنكوت يقطع زيارته إلى نيويورك
    الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات القبة الحديدية ويعزز قواته على حدود غزة
    الجيش الإسرائيلي ينشر "القبة الحديدية" في غلاف غزة
    الكلمات الدلالية:
    القبة الحديدية, إسراائيل, حميميم, فلسطين, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ساحة سان ماركو في فينيسيا (البندقية)، إيطاليا
    10 مدن جوهرية على البحر المتوسط ستختفي قريبا...منها مدن عربية
    القبة الحديدية فشلت في التصدي لـصواريخ الفجر
    الخردة الحديدية"...عيوب الدفاع الإسرائيلي
    منظومات الدفاع الجوي الروسية
    توازن منظومات الدفاع الجوي الروسية والأمريكية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك