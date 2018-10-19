الجيش الروسي يحصل على نظام اتصالات رقمي موحد

ونقلت صحيفة القوات المسلحة "كراسنايا زفيزدا" عن أرسلانوف: "إحدى أهم المهام في مجال الاتصالات العسكرية هي إنشاء ونشر نظام اتصالات رقمي آلي موحد للقوات المسلحة الروسية، على أساس استخدام أحدث التطويرات المحلية في مجال الاتصالات الرقمية الحديثة بالأقمار الصناعية والراديو وبث الميكروويف والاتصالات اللاسلكية التروبوسفيرية، فضلا عن الأنظمة الرقمية لنقل المعلومات باستخدام تقنية الألياف البصرية".
ونوه إلى أن محطات اتصال من الجيل السادس ستستخدم لضمان الاتصال في ساحة المعركة، التي ستتمكن من بناء شبكة اتصالات راديوية إدراكية مع زيادة عرض الطيف الترددي، بما في ذلك في حالات التشويش المنظم وغير المقصود.
وقال أرسلانوف عن أنظمة الاتصالات للمخابرات: "لعمل حلقة التحكم الموحدة، ابتداء من معدات الاستطلاع وانتهاء بأنظمة الأسلحة النارية، تم تطوير مجموعات شاملة محمولة للعناصر العسكريين، إضافة إلى أنظمة الاستطلاع والمراقبة والاتصالات. وتملك وسائل الاتصال المشلكة للأنظمة أبعاد صغيرة الحجم وتعمل على نقل الكلام والبيانات عند تعرضها للتشويش من قبل العدو".
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