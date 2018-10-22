القوات المحمولة جوا الروسية والمصرية تحاكي الاستيلاء على دورية خلال مناورات "حماة الصداقة"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 22 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أن القوات المحمولة جوا الروسية والمصرية، في إطار مناورات "حماة الصداقة"، التي تجري قرب القاهرة، أجرت تدريبا للاستيلاء على دورية متنقلة.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv عناصر الإنزال الجوي الروسي تصل إلى مصر للمشاركة في "حماة الصداقة -3"

موسكو — سبوتنيك . وقال قائد فصيلة القوات الخاصة المحمولة جوا ، إيغور كاربوف، في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "تلقينا مهمة بالاتجاه إلى منطقة سيطرة العدو وإقامة كمين، ولم نقوم بهذه المهام في الصحراء قبل ذلك".

وتابع: "الصعوبة كانت في التمويه، لكننا نجحنا واتممنا العملية، وساعدت القوات المصرية باختيار مكان الكمين، عملنا من ثلاث جهات وكل شيء جرى كما كان مخطط".

ويشار إلى أنه وفقا لخطة التدريب، كان هناك 3 سيارات للعدو المفترض تقوم بدوريات في الصحراء، وقد نظمت مجموعة القوات الروسية، بدعم من القوات المصرية، كمينا ودمرت دورية العدو المتنقلة.

وكان الطرفان الروسي والمصري، قد توصلا إلى اتفاق بشأن طبيعة هذه المناورات خلال اجتماع عقد بين ممثلي القوات المسلحة المصرية وقيادة القوات المحمولة جوا الروسية حول القضايا المتعلقة بتنفيذ المناورات التكتيكية في عام 2018 الحالي.