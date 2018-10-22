القوات المحمولة جوا الروسية والمصرية تحاكي الاستيلاء على دورية خلال مناورات "حماة الصداقة"

وتابع: "الصعوبة كانت في التمويه، لكننا نجحنا واتممنا العملية، وساعدت القوات المصرية باختيار مكان الكمين، عملنا من ثلاث جهات وكل شيء جرى كما كان مخطط".
ويشار إلى أنه وفقا لخطة التدريب، كان هناك 3 سيارات للعدو المفترض تقوم بدوريات في الصحراء، وقد نظمت مجموعة القوات الروسية، بدعم من القوات المصرية، كمينا ودمرت دورية العدو المتنقلة.
وكان الطرفان الروسي والمصري، قد توصلا إلى اتفاق بشأن طبيعة هذه المناورات خلال اجتماع عقد بين ممثلي القوات المسلحة المصرية وقيادة القوات المحمولة جوا الروسية حول القضايا المتعلقة بتنفيذ المناورات التكتيكية في عام 2018 الحالي.
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