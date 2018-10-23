أقوى سلاح في الجيش الأوكراني محل سخرية على مواقع التواصل(فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني، بيوتر بورشينكو، عن استلام الجيش دفعة جديدة من أقوى نظام صاروخي والمعروف باسم "الإعصار".

الرئيس الأوكراني وعلى صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" نشر بأن الجيش تلقى دفعة جديدة من هذا النظام.

ووصف الرئيس الأوكراني بأن الجيش تلقى واحدا من أحدث المنظومات الصاروخية من حيث قوة الإطلاق، وأصبح في خدمة الجيش.

وأضاف بأن يمكن إطلاق 16 صاروخا في 20 ثانية لمدى يصل إلى 35 كيلومترا.

وانهال على الرئيس الأوكراني والمنظومة الصاروخية سيل من السخرية من رواد الموقع الاجتماعي.

فعلقت صاحبة الحساب التي تحمل اسم ماريا تشيبارار، قائلة: "أين تم إصلاحه؟ في المصنع الخاص بك؟ الطلاء سيزول بعد أول هطول للمطر".

وعلق أناتولي زبوتشاك، قائلا: "ليس جديدا…من زمن الاتحاد السوفيتي كان موجودا".

وكتب صاحب الحساب الذي حمل اسم فيتالي غافريليوك، قائلا: "تسيطلقون النار على مستودعات الذخيرة؟".