4 سفن روسية تثير هلع البحرية البريطانية

أثار تحرك أربع سفن تابعة للبحرية الروسية في شمال الأطلسي، ردة فعل لدى الأسطول البريطاني، دعته لإطلاق مهمة خاصة لقواته البحرية في المياه الدولية للقناة الإنجليزية.

فبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ونقلا عن مسؤول بريطاني قال بأنه هناك عملية خاصة لقوات البحرية في القناة الإنجليزية لكنه في الوقت نفسه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.

© Sputnik . Sergey Eshenko سفينة متخصصة روسية... كشف أسرار هجوم أمريكي مفترض على سوريا

وبحسب الخبر، فإن سفن البحرية البريطانية غالبا ماترافق السفن الروسية عند إقترابها من مياهها الإقليمية.

يذكر بأنه، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتجهت مجموعة سفن حربية روسية ومنها "كارفيت" الى البحر المتوسط.

وقال البيان الرسمي لوزارة الدفاع الروسية بأن المهمة الرئيسية لها هي تأمين تواجد للبحرية الروسية في مناطق مختلفة من المحيط الاطلسي.

والمفترض من هذا المسير إجراء عدد من المناورات و المهام القتالية، بما في ذلك إكتشاف الغواصات و تدميرها عن طريق طائرات الهليكوبتر"كا-27 اس" الموجودة على متن السفينة.

وفي الوقت نفسه تجري قوات "الناتو" تدريبات واسعة النطاق تعرف باسم "Trident Juncture"، وتشارك بها حاملة الطائرات" هاري ترومان"، التي دخلت لأول مرة مياه القطب الشمالي في عام 1991.