روسيا تطور "بومة حربية" تفترس الدبابات

وستقوم البومة الحربية بمراقبة ومطاردة الأهداف الكبيرة مثل دبابات العدو والمركبات المدرعة ومنشآت الصواريخ والمدفعية وغيرها من الأسلحة والأجسام الثابتة والمتحركة.

وقال المقدم في المؤسسة التعليمية العسكرية، أرتور شوبين، إنه من أجل مراقبة الأهداف قامت الشركة بتركيب أجهزة ليزر لتحديد الأهداف. وأثناء تنفيذ مهمة استطلاع، عندما يتم الكشف عن الهدف، تقوم البومة بإرسال إشارات ضوئية يتم من خلالها توجيه الأسلحة عالية الدقة إليه.

وأضاف أن تخفيها على شكل بومة وتمتعها بمحرك لا يصدر ضجيجا يجب أن يوفر سرية كاملة لها، وفق موقع "rg".

وقام خبراء الأكاديمية بتطوير نسختين من "البومة الحربية"، حيث كانت النسخة الأولى معدة للعمليات في المناطق الشمالية. بينما النسخة الثانية فهي عل شكل صقر. بالإضافة إلى المهمات الاستطلاعية، يمكن أن يعمل على ضمان استمرارية العمل في المطارات، من خلال إخافته للطيور الجارحة الكبرة التي يمكن أن تعيق الطائرات، عبر إصدار أصوات مسجلة لطيور مفترسة أخرى.

كما تم عرض نظام يعمل بالأشعة تحت الحمراء للهبوط التلقائي للطائرات دون طيار.

ووفقا لفيتالي بروتسينكو، الباحث في المؤسسة التعليمية العسكرية، فقد تم تطوير هذه التكنولوجيا للعمل في ظل ظروف غياب الأوامر وإشارات الملاحة من الأقمار الصناعية.

وهنا بعض الصور للتكنولوجيا التي تم عرضها في المعرض من سيارات مصفحة وأسلحة وطائرات دون طيار.