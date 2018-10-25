خطط روسية لبناء حاملة طائرات أضخم من "الأميرال كوزنيتسوف"

وأشار رخمانوف في حوار نشر على موقع "ري بي كا" إلى أنه في روسيا يوجد حوضان لبناء سفن من هذا النوع، ووفقا له فإن أحدهم هو حوض "سيفماش" أما الثاني فقد فضل عدم ذكر اسمه.
يذكر أن "الأميرال كوزنيتسوف" قادرة على حمل أكثر من خمسين طائرة، ومزودة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن من نوع "غرانيت"، وصواريخ "كلينوك" المضادة للأهداف الجوية، وأنظمة "كاشتان" الصاروخية المدفعية، إضافة إلى منظومات دفاعية متكاملة مضادة للغواصات.
كانت البحرية الروسية قد أرسلت مجموعة من القطع البحرية وعلى رأسها حاملة الطائرات "كوزنيتسوف" وطراد "بطرس الأكبر"، إلى سواحل سوريا في مهمة محاربة الإرهاب.
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