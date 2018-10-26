سراويل حربية لحماية الأماكن الحساسة للجنود وزيادة ثقتهم (صورة)

قدمت الشركات المحلية والأجنبية، في المعرض الدولي الثاني والعشرين "إنتربولتيك 2018"، مختلف معدات الحماية الشخصية.

يمكن لزوار المعرض التعرف على آخر التطورات في هذا المجال (الستر الواقية من الرصاص المخصصة للأفراد العسكريين والأجهزة الأمنية، وللمواطنين العاديين).

كما قدم المعرض إمكانية تجريب وسائل الحماية التي تقدمها الشركات المختلفة وتقييم جودتها.

ومن بين المعروضات منتج غير مألوف لدى الزوار الغير عسكريين، ويدور الحديث هنا عن سراويل حربية تكتيكية.

وتوفر هذه السراويل حماية شاملة إضافية لمنطقة الحوض والفخذ من الشظايا، وفق موقع "rg".

© Sputnik . Evgeny Biyatov روسيا تطور "بومة حربية" تفترس الدبابات

وستكمل هذه السراويل الستر المضادة للرصاص أو أن تكون جزء من لباس كاشفي الألغام لحماية إضافية لم تكن موجودة من قبل.

ووفقا للخبراء، فإن التجارب في الصراعات العسكرية، أدت إلى إنشاء هذه السراويل الحربية المضادة للرصاص. ففي الكثير من الأحيان يصاب الجنود بتلف للشرايين في منطقة الفخذ ويؤدي ذلك إلى عواقب وخيمية.

وتشكل هذه السراويل حماية شبه كاملة عندما يقوم الجنود بارتدائها بالإضافة إلى السترة الواقية، مما يسمح لهم بتنفيذ المهام القتالية المخصصة بثقة أكبر.