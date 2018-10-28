دبابات الناتو تجري تدريبات بالقرب من الحدود الروسية

شاركت 17 دبابة من الدول الأعضاء في الناتو في التدريبات.

شاركت مجموعات القتال من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا في مناورات "توماهوك الحديدي" في مخيم أدازي بالقرب من حدود روسيا.

© Sputnik . Igor Zarembo دول "الناتو" توحد جهودها لمواجهة الغواصات الروسية

وفقا لموقع Defence Blog، الذي نقل عن المصادر الرسمية لحلف الناتو، فإن الدبابات تدربت على القوة النارية، وأظهرت كذلك قابلية التشغيل البيني. بالإضافة إلى ذلك، قام المشاركون في التمارين بإطلاق النار من الأسلحة النارية.

وشاركت في مناورات "توماهوك الحديدي" 17 دبابة بما في ذلك "أبرامز" الحديثة.

وبحسب الموقع، تقع منطقة التدريب أدازي بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا.

وكان قد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق أن نشاط حلف شمال الأطلسي على حدود روسيا قد بلغ مستويات غير مسبوقة. وشدد على أن حلف الناتو يستخدم بنشاط أسطورة "التهديد العسكري الروسي"، لتبرير أفعاله.