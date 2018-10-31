الأساطيل الروسية تحصل على طوربيد ذاتي التحكم "فيزيك-1"

"فيزيك-1"- طوربيد ذاتي التحكم للمياه العميقة، يتم إنتاجه من قبل مصنع "داغديزيل"، وهو جزء من شركة "الأسلحة التكتيكية الصاروخية".

دخل ما لا يقل عن 20 طوربيد "فيزيك-1" في خدمة السفن والغواصات التابعة للبحرية الروسية.

ونقلت قناة "زفيزدا" الروسية عن موقع المشتريات الحكومية أن القواعد البحرية في سيفيرومورسك وفي منطقة مورمنسك والبلطيق في مقاطعة كالينينغراد وفوكينو في بريموري، والقاعدة البحرية الروسية في سيفاستوبل حصلت على الطوربيدات.

ويصنع طوربيد "فيزيك-1" الذاتي التحكم للمياه العميقة في مصنع بناء الآلات "داغديزل" في كاسبييسك. وطول الطوربيد 7.2 متر ووزنه 2200 كغ.

"فيزيك-1" قادر على تدمير سفن وغواصات العدو على بعد 50 كيلومترا. وهو مصمم لتزود به الغواصات من مشروع 955 "بوريي" ومشروع 885 "ياسن" والغواصات المطورة عنها.

ويجب أن يحل الطوربيد الجديد، الذي دخل حيز الإنتاج، محل الطوربيدات السوفيتية القديمة USET-80 ومداها الأقصى 18 كيلومتر.