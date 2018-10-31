تدمير سفينة القوات البحرية الأمريكية بالصواريخ والطوربيدات (فيديو)

وأفاد موقع "بوبوليارنيا ميخانيكا" أن هذا حدث أثناء المناورات العسكرية البحرية الضخمة RIMPAC 2018.

ويظهر في الفيديو سحب السفينة إلى البحر ومن ثم إطلاق الصواريخ عليها، وبعد ذلك يصيب الصاروخ الهدف العائم وتظهر سحابة من الدخان. وبعد ذلك تعرض لقطات عن قرب. ويشاهد فيها شكل السفينة التي دمرت بالصواريخ، ولكنها ما زالت صامدة فوق الماء، ومن ثم توجه غواصة الضربة القاضية.

وكانت السفينة USS Racine التي خرجت من الخدمة الهدف العائم التي أطلق عليها النار، والتي أطلقت إلى الماء في عام 1970. وعثرت عليها طائرة استطلاع يابانية خلال المناورات. وأطلقت النار مدمرات يابانية ومنظومات ساحلية أمريكية. واستخدم 15 صاروخا. وتمكنت المنظومات الأمريكية من إغراق السفينة بعد إصابتها بالطوربيد Mk 48. Racine والغواصة "لوس أنجلوس" من أطلق الطوربيد.