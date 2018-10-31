رصد غواصة صينية غامضة (صور)

ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي في الصين فيديو قصير عن غواصة صغيرة من نوع غير معروف. وصور الفيديو في حوض بناء السفن Jiangnan Shipyard في شنغهاي.

ويبدو من الفيديو أن الغواصة جاهزة. طولها حوالي 50 مترا، وقطر بدنها 5-6 أمتار، وفقا لـCovert Shores.

ويعتقد أنه سيتم تصدير الغواصة الجديدة.

A small submarine built by JN shipyard. pic.twitter.com/8DcONgmmBE — dafeng cao (@dafengcao) October 28, 2018

ويجدر بالذكر أنه قبل عامين ظهرت معلومات عن غواصة صغيرة غير معروفة وكانت تبنى في حوض بناء السفن Wuchang Shipyard في مدينة أوهان. وأفادت بهذه المعلومات حينها الوكالة البريطانية IHS Jane's. ورصدت الغواصة على صور الأقمار الصناعية، ولم يعرف شيئا عنها.

وأشارت الوكالة إلى أن حوض بناء السفن Wuchang shipyard هو الحوض الصيني الرائد للغواصات غير النووية.